صور.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، مواقف السيارات لمراكز جنوب وكذلك المحافظات بحى غرب المدينة، وذلك للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك عقب تطبيق قرار تحريك أسعار بعض المواد البترولية، بالإضافة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





رافق المحافظ، ياسرعبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، وأحمد فؤاد، مدير إدارة المواقف بالمحافظة. وشدد المحافظ، على السائقين على الالتزام بالتعريفة القديمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من عدم زيادة التعريفة. واستوقف المحافظ إحدى سيارات الأجرة أثناء جولته بشارع سكة تله بحى غرب مدينة المنيا للتأكد من عدم وجود اى زيادة فى التعريفة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وكلف المحافظ إدارة المواقف ومباحث المرور بالإبلاغ الفورى عن أى مركبة تخالف التعريفة الموجودة، بالإضافة لمتابعة خطوط سير السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة، للتصدى لأى أشكال للخروج على القانون. وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أى شكاوى للمواطنين فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهى (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

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