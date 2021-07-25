فوربس تشيد باقتصاد مصر: من أفضل الاقتصادات العربية فى 2021

جدة - نرمين السيد - أشادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بالاقتصاد المصرى كأحد أفضل الاقتصادات العربية خلال العام 2021، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التى حاصرت العالم، منذ عامين، مؤكدة أن مصر تسلحت بالإصلاحات الاقتصادية جدًا منذ عام 2016





وقالت المجلة الأمريكية إن السلطات المصرية تمكنت من تحقيق التوازن بين الإنفاق المستهدف لتخصيص النفقات فى القطاع الصحى والاجتماعى وتحقيق الاستدامة المالية، مع إعادة بناء الاحتياطات الدولية.

وحسبما ذكرت "فوربس"، فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 2.8% فى السنة المالية 2020/2021، وأن ​​يسجل نموًا بنسبة 5.2% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2021/2022.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية خصصت 6.13 مليار دولار ـ ما يعادل 100 مليار جنيه مصرى، أو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ COVID-19، كما زادت المعاشات التقاعدية بنسبة 14%، مضيفة أنه تم توسيع برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير الرسميين فى القطاعات الأكثر تضررًا، وتشمل هذه المبادرة 1.6 مليون مستفيد.

وأكدت "فوربس" أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى سيستمر فى اتجاهه التصاعدى فى مصر، ليصل إلى 3.830 دولارًا فى السنة المالية 2021، والتى انتهت فى 30 يونيو 2021، مضيفة أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 6.8%، مقارنة بـ 3580 دولارًا فى العام الماضى، و3000 دولار فى عام 2019.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولى على تمويل إجمالى يبلغ حوالى 8 مليارات دولار، بما فى ذلك 2.772 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع "RFI"، و5.2 مليار دولار من خلال اتفاقية الاستعداد الائتمانى (SBA).