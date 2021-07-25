الجمارك: 1000 وظيفة بالمصلحة من حاملى مؤهلات التجارة والحقوق

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، اليوم الأحد، عن حاجتها للتعاقد مع ألف من حملة المؤهلات العليا "بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة - شعبة جمارك"، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون" للعمل بالمصلحة.





يأتى ذلك إعمالًا لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022، وشددت مصلحة الجمارك على ضرورة قراءة الملاحظات الآتية بعناية قبل البدء فى عملية التسجيل:

أولا - شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

3- ألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً فى تاريخ هذا الإعلان.

4- بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة - شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

5- بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

6- أن يتم التقدم على مكان عمل واحد فقط او مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالاعلان (تفاصيل الاعلان).

7- أن يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل فى المكان المتقدم عليه او أى موقع او إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل، وفى حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

ويرجى الانتباه أنه لن يتم النظر إلى أى طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفى الشروط المطلوبة للتقديم.

ثانيًا - المستندات المطلوبة للتقديم:

1- صورة من بطاقة الرقم القومى (وجهى البطاقة)، على أن تكون سارية فى تاريخ الإعلان.

2- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهــل الدراسى.

4- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6- صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل فى المكان المتقدم عليه أو أى موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل.

7- صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

برجاء عمل مسح ضوئى للمستندات المطلوبة قبل البدء فى عملية التسجيل، مع مراعاة ألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفنى على البريد الإلكترونى [email protected]

ثالثاً - شروط الترشح:

يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الالكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل فى مجالات:

• بالنسبة للفئة (أ): المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة - قانون الجمارك - مهارات استخدام الحاســب الآلى - المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة - مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

• بالنسبة للفئة (ب): قانون الجمارك بصفة أساسية - قانون العقوبات المصرى - قانون الإجراءات الجنائية - القانون المدنى - قانون الحجز الإدارى - مهارات استخدام الحاســب الآلى - المهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة - مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

• علماً بأنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين من الفئتين المشار إليهما ممن اجتازوا اختبارات التقييم الالكترونية فقط، وعلى ان تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فى هذا الشأن.

• كما سيتم طلب أصول المستندات المطلوبة الواردة فى (البند ثانيًا)، أوغيرها من المستندات إذا استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء كشف طبى بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

ونوهت المصلحة عن تلك الملاحظات المهمة:

• سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى، على أن يتم فحص تلك المستندات (ولا يعنى ذلك أن المتقدم مستوفى لشروط التقديم).

• سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم الالكترونية ومقر انعقادها بالنسبة للمتقدمين المُستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمى لوزارة المالية.

• تُعقد اختبارات التقييم الالكترونية على الحاسب الآلى.

• يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة فى البند ثانياً، وطبقــاً لترتيب المتقدميــن فى نتيجة اختبارات التقييم الالكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية وذلك على مكان العمل المتقدم اليه، وبحيث تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فى هذا الشأن.

• فى حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة وفقاً للمستندات المقدمة منه، سيتم استبعاده واعتباره غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

• لن يلتفت إلـــى طلبات التوظيف غير المستوفـــــاة لشــروط التقديم الواردة فى البند أولاً أو التــى تقدم باليد أو التى ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقى الطلبات على هذا الموقع.

قبل البدء فى عملية التقديم، يرجى العلم أنه غير مسموح بالتقديم لأكثر من مرة، لذلك يجب الحرص على ادخال كافة البيانات بعناية، وتحميل ملفات سليمة قابلة للقراءة بصورة جيدة حتى لا يتم استبعاد طلبك.

للتقديم ومزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالى:

https://jobs.mof.gov.eg/ecajobs.aspx