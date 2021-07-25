/641986/استبعاد-سنغافورة-من-منافسات-الترويض-في-الأولمبياد

تم استبعاد سنغافورة من تصفيات الترويض في الفروسية اليوم الأحد بعدما اكتشف حكم وجود نزيف في فم حصان الفارسة كارولين تشو خلال المنافسات لتنتهي المشاركة الأولى للبلاد في الرياضة بالأولمبياد بشكل مؤلم، ويعرض دوت الخليج تصريحات الفارسة كارولين تشو:

تصريحات الفارسة كارولين تشو

وأبلغت تشو الصحفيين "إنها واقعة غريبة والحصان كان يشعر بالارتياح ويؤدي بشكل جيد ثم أعتقد أن شفته اصطدمت بالزاوية، لم أشعر بها لكن من المؤكد أن الحكم شاهد ما حدث".

وقالت تشو إن المشاركة في طوكيو لم تكن متوقعة بعد انسحاب نيوزيلندا من التصفيات وانتظارها الحصول على الموافقة لتمثيل سنغافورة.

وأضافت الفارسة البالغ عمرها 29 عاما والتي تعمل محامية "أود أن أقول إنها معجزة بوصولنا إلى هنا على أي حال. كان أمرا رائعا وشعرت بالتواضع والامتياز أن أكون أول من يمثل سنغافورة في الفروسية في الأولمبياد. من المؤلم أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة".

ويقام نهائي منافسات الترويض للفردي والفرق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

يسرا حلمي تودع منافسات أولمبياد طوكيو

يسرا حلمي من الفرنسية جيا نان يوان، في المباراة التي جمعتهم في الدور الأول من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث انتهت المباراة بنتيجة أربع أشواط دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، الشوط الأول 11-3، والشوط الثاني 11/5، والشوط الثالث 11/5، والشوط الرابع 11/6.