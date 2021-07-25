/641984/انطلاق-دوري-مستقبل-وطن-في-نسخته-الثالثة-قريبا

أعلن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن قرب انطلاق دورى مستقبل وطن فى نسخته الثالثة.

وسبق أن تمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقى إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.

دوت الخليج

انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة قريبًا

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها للاشتراك فى دورى مستقبل وطن، والتى كان على رأسها، أنه إذا رغب فريق الاشتراك فى دورى مستقبل وطن يلزم أن يتكون الفريق من 8 لاعبين ومدير إدارى ومدير فني (10 أفراد) ويشترط أن يكون سن اللاعب من 18 لـ 30 عام وقت التسجيل للبطولة.

ومن ضمن الشروط أيضًا، أنه مسموح لكل فريق عدد 2 لاعبين سنهم من 18 لـ 35 عام وقت التسجيل للبطولة يكون سن المدير الفني والمدير الإدارى لأى فريق من 18 لـ 45 سنة وقت التسجيل للبطولة، كما أنه يشترط انتماء كل أعضاء الفريق لنفس المركز أو القسم أو الحي.

وكانت الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية قد استضافت نهائي دورى مستقبل وطن، بحضور محافظ الدقهلية، المهندس كمال جاد، وأمين مساعد الحزب بالدقهلية، النائب هشام الحصرى.