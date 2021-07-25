/641979/جرائم-العيد--طبيب-أسنان-يمزق-جسد-زوجته-بـ١١-طعنة-وسيدة-تطعن-زوجها-بسبب-مصاريف-البيت-ومريض-نفسي-يقتل-والدته-في-الجيزة

شهدت المحروسة خلال أيام عيد الأضحى المبارك عدة جرائم بشعه هزت الرأى العام وأبرزها « طيبب يذبح زوجته في المنصورة وأخر يقتل زوجته بسبب دعوى خلع ويقطع شرايين يده بنى سويف ورسائل غرامية تنتهى بجريمة حيث قامت سيدة بقتل زوجها في المنوفية، ومريض نفسي ينهي حيات أمه في الجيزة».

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى أبرز جرائم خلال عيد الأضحى المبارك

بعد تبادل رسائل الغرام.. سيدة تطعن زوجها بالمنوفية

وأدلت المتهمة بتفاصيل الجريمة التى ارتكبتها فى حق زوجها أمام النيابة العامة أنها كانت فى حالة دفاع عن النفس بعدما إنهال عليها زوجها بالضرب المبرح بعد مطالبتها له بمبلغ من المال لزوم نفقات المنزل ومصروفات العيد وشراء ملابس جديدة والاحتفال باستقبال العيد وسط فرحة أولادنا. تفاصيل الجريمة.

وأوضحت المتهمة: "أننى طلبت منه بزيادة المبلغ المالى حتى استطيع شراء كافة الاحتياجات وملابس الأطفال لكى يفرحوا مثل باقى أطفال المنطقة بالعيد ولكنه رفض بشده وظل يردد بعض العبارات ونشبت على أثرها خلاف حاد بيننا محاولًا التعدي عليا ولكننى تمكنت من الدفاع عن نفسى وامسكت بسكين كان في يدى وقت الخلاف وتواجدنا في المطبخ وفقدت كل اعصابى ولم أشعر إلا والسكين فى صدره والدماء تسيل وتخرج من ملابسه وسقط على الأرض وفارق الحياة فى لحظات لم أشعر بها.

وتابعت:لم أقصد قتله وإنما حدثت بيننا مشاجرة حامية وحاول ضربي، فلم أدرِ بنفسى إلا وأنا أطعنه بالسكين فى صدره دون قصد منى قتله ولكنها لحظات شيطان سيطرت على عقلي ودفعني إلى قتل زوجى الذى كنت أحبه وأشعر معه بالحنان.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض «سكين»إثر مشاكل زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

مريض نفسي يقتل والدته في الجيزة

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزة، في واقعة مقتل سيدة علي يد أبنها، أن المتهم يعاني من مرض نفسي بسبب المصاريف، وأنه كان يعالج داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية منذ فترة، ويعاني من حالات نفسية مرضية تجعله يرتكب أفعالا مشنه، ولذلك أقدم علي ذبح أمه داخل المنزل في حضور شقيقه.

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي مدير مباحث الجيزة اخطارا من قسم شرطة إمبابة يفيد ببلاغ من سكان المنطقة البصراوي، لمصرع سيدة علي يد ابنها، في ظروف غامضة، علي الفور انتقل رجال مباحث إلى مكان الواقعة للوقوف علي ملابسات الجريمة، وتم تحرير المحضراللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

عاطل يطعن زوجته في بني سويف

فى أول أيام العيد، أقدم عاطل في مدينة اهناسيا غرب بني سويف على قتل زوجته بعد تسديد 6 طعنات لها بالصدر والبطن، ما أعقبه بمحاولة انتحار بقطع شرايين اليد بسبب رفع دعوى خلع ضده.

وكان تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، حول "محمود م.س" 33 عامًا - عاطلاً، بطعن زوجته «شادية .م.ع» صاحبه 28 عامًا، بسلاح أبيض «سكين»، داخل محل تعمل به، ما أودى بحياتها في الحال، وبعدها قطع شرايين يده محاولاً الانتحار.

طبيب أسنان يمزق جسد زوجته الطبيبة بـ١١ طعنة بالمنصورة

فى الدقهلية، قام أحد المواطنين يعمل طبيب أسنان بقتل زوجته طبيبة الأسنان، حيث طعنها بسلاح أبيض« سكين»، داخل مسكنهما بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بعد نشوب مشاكل عائلية بينهما وفر هاربًا، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، كما قررت النيابة بحبس الزوجة المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية بلاغا من أهالي قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بوقوع جريمة بشعة ارتكبها طبيب أسنان، حيث قتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة وتركها جثة أمام أبنائه الثلاثة ولاذ بالفرار.

وأتضح من التحقيقات أن مشاكل نشبت بسبب أمور منزلية بسيطة بين طبيب الأسنان وزوجته الطبيبة، اضطر على إثرها لطعنها بـ11 طعنة بسلاح أبيض «سكين» أمام أولادها الثلاثة ولم يتركها سوى جثة هامدة في بحر من الدماء.

واكتشف الأهالي الواقعة إثر صراخ الأطفال وعلى الفور أبلغوا الشرطة التي عاينت مسرح الجريمة وتحفظت على السكين المستخدم.

كواليس جديدة في جريمة «طبيبة الدقهلية»

وكشفت مصادر أمنية، كواليس جديدة في جريمة طبيبة الأسنان، المعروفة إعلاميًا بـ«طبيبة الدقهلية»، على يد زوجها طبيب الأسنان، عن أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد مكان اختباء الطبيب المتهم بقتل زوجته.

وأضافت المصادر، أن مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، ووحدة مباحث مركز المنصورة، اسرعت إلى موقع اختباء الطبيب المتهم، وأتضح هروبه إلى أحد أقاربه في شقة داخل المحافظة، لضبطه ومناقشته حول ملابسات الواقعة وتقديمه للجهات المختصة للتحقيق معه.

وكان تدوال رواد منصات التواصل الاجتماعي خبر «طبيب أسنان يقتل زوجته» على نطاق واسع وطالبوا بإعدام المتهم لأنه نفذ جريمة مروعة بحق زوجته ، وتسبب في تشريد 3 أطفال.