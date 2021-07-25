/641975/برلمانية-النور-تدعو-لتأهيل-الصيادين-مع-صدور-قانون-تنمية-البحيرات

أكد ممثل برلمانية حزب النور في مجلس النواب، النائب أحمد خليل خير الله ضرورة العمل على تأهيل الصيادين ودعمهم خلال الفترة المقبلة مع صدور قانون تنمية البحثيرات والثروة السمكية.

وقال خير الله بحسب مارصد دوت الخليج، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون من حيق المبدأ " هذا القانون تكلم عن أغلب التفاصيل، نحتاج كلمة عن الصياد"، مشددًا على أن الصياد "جوهر القانون"، مشيدًا بنصوص مشروع القانون التي تضمنت ضوابط ووضع اجهزة تتبع، وقال "الصياد نفسه، الإنسان محور المنظومة كل الحاجات دي أعمل فيها إيه من خلال إنسان غير مؤهل للعمل في المنظومة الجديدة".

وأشاد خير الله بجهود النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري لمجلس النواب الذي تكلل مجهوده على مدار عامين بالنجاح والوصول لمشروع قانون بالشكل الحالي، في الوقت نفسه أشاد بوزير الزراعة السيد القصير الذي حرص على الحضور للجلسة العامة بفريق متكامل وقال "إن دل على شئ يدل على احترام وزارته والمجلس الوزير لا يأتي بطوله لكن بالفريق الذي ينفذ القانون على أرض الواقع".