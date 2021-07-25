/641974/الله-يعطيكي-أيام-حلوة-وائل-جسار-يهنئ-ابنته-بذكرى-ميلادها

حرص الفنان اللبناني وائل جسار على الاحتفال مع ابننته بذكرى ميلادها من خلال تهنئتها بعامها الجديد وتوجيه رسالة مليئة بالحب والحنان له.

دوت الخليج يرصد رسالة وائل جسار لابنته في ذكرى ميلادها

نشر وائل جسار صورة تجمعه بابنته من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تزامنا مع ذكرى ميلادها، وعلق عليها: “حياتي انت يا بنتي الله يخليلي ياكي وعقبال المية سنة والله يعطيكي ايام حلوة”.

وائل جسار يتألق في حفل بالعالمين الجديدة

شارك النجوم وائل جسار ومحمود الليثي وأمينة في إحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر في موسمي عيد الأضحي والصيف.

افتتح وائل جسار فقرته بأغنية "بحبك يا مصر" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر لحفاوة الاستقبال، مؤكدا حبه لمصر مشيدا بجمال شعبها وعراقة تاريخ أم الدنيا، واختتمها بترديد "وحشتوني .. وحشتوني.. وحشتوني".

وأشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.

كما أحيا وائل جسار، حفلا غنائيا في ثالث أيام عيد الأضحى بمدينة الإسكندرية، وسط مجموعة من جمهوره ومحبيه ممن حرصوا على حضور الحفل الذى شهد غناءه باقة من أفضل أغانيه، والتى اشتهر بها على مدار سنوات طوال مسيرته الفنية.

أحدث أعمال وائل جسار الغنائية

انتهى وائل جسار مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة، أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وإخرج الكليب فادى حداد.