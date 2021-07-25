/641967/رمضان-صبحي-بعد-الهزيمة-من-الأرجنتين-لن-نخذلكم-وسنفوز-على-أستراليا

عبر رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي ولاعب فريق بيراميدز، عن حزنه بسبب الهزيمة التي لحقت بمنتخب مصر في المباراة التي جمعته مع منتخب الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمكبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج تصريحات رمضان صبحي:

نصريحات رمضان صبحي

وعد رمضام صبحي الجماهير بالمقاتلة من أجل إسعادهم خلال الفترة القادمة، حيث قال: “أعد الجماهير أن الجيل الحالي لن يخذلهم والمشوار مازال طويلا، ونستطيع تحقيق العديد من الإنجازات، ولدينا مواهب كثيرة في المنتخب الاولمبي".

وتابع: "سنقاتل في البطولة حتى أخر دقيقة، وسنحقق الفوز في مباراة أستراليا، رغم صعوبة اللقاء بسبب قوة المنافس، إلا اننا نستطيع الفوز بالمباراة، وسنقاتل جميعا من اجل تحقيق ذلك الهدف”.

المنتخب جاهز لتحقيق الفوز على أستراليا"، مؤكدا أنه لقاء مهم وصعب ويحتاج جميع اللاعبين للقتال من أجل الفوز به.

وأضاف: "المنتخب الأولمبي قاتل أمام الأرجنتين اليوم، لكن عانينا من سوء التوفيق، ومنتخب الأرجنتين لم يصل إلى مرمانا سوى في هجمة وحيدة وهي التي سأحرزوا من خلالها هدف الفوز”.

وأتم: “كان في حالة عصبية بعد نهاية اللقاء، لأنه كان يرغب في تحقيق الفوز أمام الأرجنتين”.

تعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات أولمبياد طوكيو وجاءت أحداث اللقاء كالتالي:

أحداث المباراة

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وبدأ اللقاء بضغط متواضع من قبل منتخب الإرجنتين، ولكن نجح دفاع الفراعنة من التصدي لتلك الهجوم، ثم بدا لاعبو منتخب مصر في الوصول إلى مرمى منتخب راقصو التانجو، وسددوا عدة كرات على المرمى، وهيمن الفراعنة على الشوط الأول من المباراة، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي، ثم تراجع مستوى الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وسجل منتخب الأرجنتين الهدف الاول في بداية الشوط الثاني من المباراة، وبدأ منتخب مصر في بناء الهجمات الخطيرة عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان، ولكن لم يستطيعوا تسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بفوز منتخب التانجو بهدف دون رد.