/641978/أمهات-مصر-إمتحان-مادة-التاريخ-لطلاب-الشعبة-الأدبية-في-مستوي-الطالب-المتوسط

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة جاء في مستوي الطالب المتوسط إلي حد كبير، بينما اشتكي البعض الآخر من صعوبته.

دوت الخليج

وأضافت عبير أحمد:” إن أولياء أمور الطلاب اجمعوا علي أن الإمتحان متوسط وبعض الأسئلة تحتاج لوقت للتفكير وتضمن بعض النقاط الصعبة، ولكن في مجملة جيد.

«أمهات مصر»: تباين في الآراء حول إمتحان تاريخ ثانوية عامة

وتابع مؤسس اتحاد أمهات مصر، عبير أحمد، حديثها قائلة:” فيما اشتكي بعض أولياء الأمور بالدقهلية والإسماعيلية من صعوبة الإمتحان والوقت الغير كافي للإجابة علي جميع الأسئلة التي كانت 50 سؤالا، بينما البعض الآخر أكد سهولة الإمتحان.

وطالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر:” القائمين علي عملية تفتيش الطالبات علي أبواب اللجان، بضرورة تفتيشهن بطريقة لائقة وبعيده عن أي أماكن حساسه التي اشتكت منها بعض الطالب.

هذا وأدي اليوم، طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة إمتحان مادة التاريخ بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.