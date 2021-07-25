شعراوى : طلاء واجهات125الف مبنى وعمارة سكنية فى المحافظات

فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى و الذوق العام لجميع المبانى بكافة المحافظات ... أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنتهاء المحافظات من واجهات طلاء 125الف مبنى و عمارة سكنية مؤكدا استمرار جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، وقال أن المبانى التى تم طلاء واجهاتها بشكل جمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية واحياء الهوية العمرانية لمناطق كثير فى المحافظات.

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن جهود المحافظات فى إستكمال أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية الى إنتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفا و 582 مبنى ، وانتهت محافظة الدقهلية من طلاء 24 ألفا و 788 مبنى ، وانتهت محافظة قنا من طلاء 5961 مبنى فى حين انتهت محافظة الأقصر من طلاء 5613 مبنى .

وأوضح اللواء شعراوى انه وفقاً لقرار مجلس المحافظين فلن يتم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية او منشأت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقاً للون الذى تحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن لافتاً إلى قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً لقيام اصحاب المبانى بالإنتهاء من طلاء واجهاتها على أن يتم إتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور كبير وهام فى مساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف الذى تسعى الدولة إلى تنفيذه وهو إستعادة الشكل الجمالى للمدن المصرية موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية فى بعض المحافظات وتعميمها فى محافظات أخرى.