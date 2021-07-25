شيخ الأزهر: على العالم التحرك لوقف نزيف الفيضانات وحماية مستقبل البشرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسى لدرجات الحرارة فى عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطر يؤكد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغير المناخى.





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