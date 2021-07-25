النائبة جيهان البيومى تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات

جدة - نرمين السيد - طالبت النائبة جيهان البيومى، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات واستغلالها باعتبارها أمن قومى مصر، مؤكدة أن هناك من يستغل هذه البحيرات بطريقة تؤدى إلى تهديد الثروة السمكية مما يهدد الأمن الغذائى المصرى.





وقالت البيومى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالجلسة العامة اليوم الأحد، إنه يجب تنظيم الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية مما يتتطلب تغليط العقوبات من قبل الجهات التنفيذية. وشددت على ضرورة تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد، منوهة إلى ضرورة عدم تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية.

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