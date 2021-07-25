/641964/النيابة-تحفظ-التحقيقات-فى-جريمة-ياعانس-فى-حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، حفظ التحقيقات في انتحار فتاة شنقًا بعد مغافلة أهلها بسبب يأسها من سن الزواج، ومعايرة أقاربها لها بكلمة «يا عانس»، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار فتاة في حلوان بسبب يأسها من سن الزواج

بسبب سن الزواج

جدير بالذكر تخلصت فتاة من منطقة العزبة القبلية التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان من حياتها بعد أن غافلت أسرتها وقامت بشنق نفسها، ليأسها من الزواج.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد والمقدم إسماعيل ايهاب بلاغا من المواطنين، يفيد قيام فتاة تدعى «ياسمين.ع.ا» 32 عامًا، بشنق نفسها داخل غرقة نومها ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بالقصبة الهوائية.

غافلتهم ودخلت إلى غرفتها

انتقل على الفور كل من الرائدين مصطفى طاحون ومحمد شورى وعبد الرحمن عصام، وبسؤال أسرتها ، قالوا إن ابنتهم تعاني من حالة نفسية، بسبب تأخر زواجها، وأنها غافلتهم ودخلت إلى غرفتها الخاصة بها، حيث لا يوجد أحد بالمنزل وأقدمت على الانتحار، وعندما سمعوا صوت ارتطام أسرعوا لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة وسقط جثة هامدة على الأرض.

صحة أقوال الأب

وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسى، صحة أقوال الأب، فتم إبلاغ النيابة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة، بعد ندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفاة إلى رحمة مولاها، لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى أحداثها إن وجدت، وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.