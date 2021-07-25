/641963/بوصلة-قبلات-طفلة-كارول-سماحة-تهنئها-بعيد-ميلادها

يصادف ،اليوم، 25 يوليو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية كارول سماحة و التي أتمت عامها الـ 49، حيث احتفلت به برفقة ابنتها.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلادها برفقة ابنتها.

كارول سماحة بصحبة ابنتها

ونشرت سماحة مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت خلاله بصحبة ابنتها، والأخيرة تقبلها مرددة «عيد ميلاد سعيد مامي»

وعلقت كارول على الفيديو قائلة: "هذا الاحتفال أفضل احتفال وأفضل أمنية أحصل عليها في عيد ميلادي من ابنتي.. شكرًا على رسائلكم الرائعة.

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة كارول سماحة في السباق الرمضاني المنصرم من خلال غناء تتر مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

كارول سماحة تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

وتوجهت مؤخرًا النجمة اللبنانية كارول سماحة بالشكر لدولة الإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية معلنة عن سعادتها بهذا الخبر المميز لها.

وغرّدت كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قائلة:"أشكر دولة الإمارات شعبًا وحكومة على هدية الإقامة الذهبية وأتمنى لها المزيد من الازدهار والتطور".