/641961/فرنسا-تفوز-على-جنوب-إفريقيا-في-منافسات-كرة-القدم-للرجال-بأوليمبياد-طوكيو

فاز منتخب فرنسا الأوليمبي على نظيره منتخب جنوب أفريقيا 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في منافسات كرة القدم للرجال بأوليمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقمص أندري بيير جينياك دور البطولة للمنتخب الفرنسي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 57 و78 و86، من ركلة جزاء، وأضاف تيجي سافانييه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل أهداف المنتخب الجنوب أفريقي كوباميلو كوديسانج وإيفيدينس ماكجوبا وتيبوهو موكيانا في الدقائق 53 و73 و82. وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب الجنوب أفريقي بلا نقاط.

وكان المنتخب الفرنسي قد خسر أمام المكسيك 1 / 4 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الياباني بهدف نظيف.

منتخب مصر

تلقي منتخب مخصر الأولمبي خسارة أمام نظيرة الأرجنتيني، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

‏تشكيل مصر أمام الأرجنتين

حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن.