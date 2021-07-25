/641960/علاء-عابد-يدعو-وزير-الزراعة-لتحرك-فوري-يضمن-تحديث-أسطول-الصيد

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان، مطالبة إلى وزير الزراعة السيد القصير للتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري للصيد في الأماكن الطبيعية، قائلا: اتقدم بالشكر للنائب هشام الحصري على قانون تطوير البحيرات الهام وهو استحقاق دستوري، وأن المجلس انتظر القانون في المجلس السابق ويصدر من الحالي.

واستطرد بحسب ما رصد دوت الخليج: أتقدم بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، والمتابع لإنتاجئنا من الأسماك سيجد أن مليون و600 ألف من الاستزراع السمكي، وأن المصايد المصرية 3000 كيلو، تنتج 400 ألف من الأسماك، لافتا إلى أن المنطقة العربية بما فيها المغرب وموريتانيا يتصدروا العالم في المصايد.

وواصل: هذا القانون يحمي الثروات الخاصة للأجيال القادمة، ولكن نحتاج معرفة ماذا سيجري في الشواطئ الطبيعية، ونريد اتفاق بين وزارة الزراعة والصيادين لدعمهم بأحدث الأجهزة بالاتفاق مع البنوك، ونحتاج دعم الصياد المصري من خلال قروض طويلة الأجل لكي يكون هناك ناتج قومي ضخم فموريتانيا تصدر بمليار دولار ناتج الأسماك.

وقبلها طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب، بضرورة الالتزام بالموضوع أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. كما طالب جبالي أعضاء مجلس النواب الأعضاء بالالتزام بالوقت المحدد موضحًا أنه سيتم فصل مكبر الصوت علي المتحدث بمجرد انتهاء الوقت المحدد.