/641959/ضياء-داود--تنمية-البحيرات-استغرق-نقاشات-مطولة-ويعود-بالنفع-على-الصياد

أعلن النائب ضياء داود موافقته على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، مؤكدا على أهمية المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.

ولفت داوود خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.

ووجه داود بحسب ما رصد دوت الخليج، الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".

وأوضح أن مشروع القانون ينظم "أمرين لهم أهمية تتعلق بالأمن القومي المصري سواء أمن قومي صرف أو أمن غذائي".

وأشار إلى استجابة الحكومة لمطالب النواب وإصرارهم عليها في ظل موافقة الأغلبية على تحمل الحكومة ثمن جهاز التتبع الذي يشترط تركيبه في مراكب الصيد، وقال إن هذا البند هو الذي عطل المشروع في الفصل التشريعي الأول.

وشدد على أن مشروع القانون يمثل حماية للصياد وقال "إن الصياد هو صمام أمان، أسطول الصيد له في تاريخ العمل الوطني الكثير، هو أسطول أمن قومي"، مشيرا إلى استدعائه وقت الحرب والاعتماد عليه في وقت السلم لتوفير الأمن الغذائي.