بحضور وزير الزراعة.. البرلمان يناقش قانون الثروة السمكية الجديد«صور»

/641958/بحضور-وزير-الزراعة-البرلمان-يناقش-قانون-الثروة-السمكية-الجديدصور

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلة العامة الآن، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.

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