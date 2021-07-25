/641957/أدهم-الجمال-وضحى-هاني-يودعان-الأولمبياد-بعد-هزيمة-ثانية-أمام-كوريا-الجنوبية-في-الريشة-الطائرة

خسر أدهم الجمال وضحى هاني، لاعبا الريشة الطائرة، على يد الزوجي الكوري الجنوبي سيو يونج جاي، وشاي يو جونج بشوطين دون رد بنتيجة 21-7 و21-3، في مشوار مرحلة المجموعات بمنافسات اللعبة بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

خروج أدهم الجمال وضحى هاني من منافسات ريشة الطايرة بأولمبياد طوكيو

وفقد الزوجي ، آماله في التأهل إلى ربع النهائي بعد خسارته الثانية على التوالي خاصة بعدما حقق الزوجي الصيني زهينج سيوي وهوانج ياجيونج الفوز الثاني على التوالي.

وودع الزوجي المصري المختلط المنافسات ويتبقى له مواجهة أخيرة تحصيل حاصل أمام الزوجي الهولندي الذي يضم روبن تابيلينج وسيلينا بيك غدًا الإثنين. وتشارك مصر بالثلاثي هادية حسني وضحى هاني وأدهم الجمال في لعبة الريشة الطائرة.

وتلعب ضحى هاني في منافسات الفردي السيدات، كما تلعب الثنائي المختلط مع أدهم الجمال بخلاف اللعب مع هادية حسني في زوجي السيدات.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

يسرا حلمي تودع منافسات أولمبياد طوكيو

يسرا حلمي من الفرنسية جيا نان يوان، في المباراة التي جمعتهم في الدور الأول من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث انتهت المباراة بنتيجة أربع أشواط دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، الشوط الأول 11-3، والشوط الثاني 11/5، والشوط الثالث 11/5، والشوط الرابع 11/6.