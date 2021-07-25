في 18 يوم..فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحصد 27 مليون جنيها

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يواصل فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» تحقيق نجاحات ساحقة في دور العرض السنيمائية المصرية، اذ أنه لازال يحاقظ على المرتبة الثانية منذ اطلاق فيلم «العارف» بالسينمات الذي خطف منه المركز الأول في تصدر شباك التذاكر.

دوت الخليج يكشف الإيرادات الكاملة لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

حصد فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» أمس السبت إيرادات وصلت إلى مليون و300 ألف جنيه، لتتخطى إجمالي إيرادات العمل الـ27 مليون جنيه في 18 يوم فقط، وهذا يعتبر نجاح قياسي مقارنة بإيرادات الأفلام في السينمات قبل جائحة كورونا.

قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

ايرادات فيلم العارف تكتسح فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم «العارف» أمس السبت، إيرادات بلغت 2 مليون و736 ألفًا و935 جنيهًا مصريًا، محققًا نجاح واسع على الساحة الفنية، ليحاقظ بذلك على المركز الأول من بداية عرضه، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.