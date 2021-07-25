/641954/إسبانيا-تستبعد-نجم-الجولف-جون-رام-من-الأولمبياد-والسبب

أعلنت اللجنة الأولمبية الإسبانية، استبعاد نجم الجولف جون رام المصنف الأول على العالم من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية، المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

إنسحاب لاعب الجولف الإسباني من البطولة التذكارية

وكانت الفحوص قد كشفت في يونيو الماضي، إصابة رام (26 عاما) بالعدوى، واضطر حينها للانسحاب من البطولة التذكارية للجولف، رغم أنه كان يحتل الصدارة بعد 3 جولات.

وتعافى رام ليفوز بعدها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للجولف.

وبعد خضوع رام لفحص كورونا مرتين مؤخرا، وجاءت نتائجهما سلبية، خضع للفحص مجددا وأسفر عن نتائج إيجابية، كشفت إصابته بالعدوى قبل بدء مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الإسبانية، أنه جرى مطالبة رام بالخضوع للفحص للمرة الثالثة، نظرا لتواجده مؤخرا في المملكة المتحدة، حيث احتل المركز الثالث في البطولة المفتوحة.

يذكر أن منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، تعادل أمام منتخبنا الوطني، في اولى مبارياته في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصة اليابانية طوكيو، كما أقيمت اليوم مباراة مصر والأرجنتين ضمن فعاليات المجموعة، حيث التقى منتخبي مصر والأرجنتين، وحقق التانجو الفوز بهدف دون رد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.