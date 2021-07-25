/641950/إبراهيم-سعيد-يشن-هجوما-حادا-على-شوقي-غريب-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلق إبراهيم سعيد عبر حسابة الشخصي”تويتر”:” كابتن شوقي غريب تركيزة مع البدله اكتر من تركيزة في المباراة حلوه البدله وجميلة ياكابتن شوقي ياريت نركز بقي في مباراة استرالينا”.

وتابع:”شاهدت 90دقيقة مباراة مصر أمام هواه منتخب الأرجنتين نفسي اعرف ايه الخطه اللي بيلعب بيها كابتن شوقي غريب خطة بلا هدف”.

تلقي منتخب مخصر الأولمبي خسارة أمام نظيرة الأرجنتيني، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

‏تشكيل مصر أمام الأرجنتين

حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن.