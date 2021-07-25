النواب يحيل مشروعين مقدمين من الحكومة للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - حيث تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل علية الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليار جنيه، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدنى، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
كما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.
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