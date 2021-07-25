جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والرى، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبير فى الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله بالثروات الطبيعية والشواطئ والتى تصل إلى 2.500 كيلو متر.
وأشاد النائب بدور القيادة السياسية والتى نجحت فى الوصول بمصر إلى الأول فى إفريقيا فى إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير.
وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية فى كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.
وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لا بد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.