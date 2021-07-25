برلمانى: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأمن الغذائى من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والرى، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبير فى الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله بالثروات الطبيعية والشواطئ والتى تصل إلى 2.500 كيلو متر.

وأشاد النائب بدور القيادة السياسية والتى نجحت فى الوصول بمصر إلى الأول فى إفريقيا فى إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير.

وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية فى كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.

وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لا بد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.