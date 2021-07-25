استحداث وحدة للتضامن الاجتماعى بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن استحداث وحدة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بالجامعة، مقرها مركز طه حسين بكلية الآداب، استجابة لرؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له، وخطة وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى أنشطتها الخدمية والتنموية.





وأوضح قنصوة أن الوحدة ستقوم بتنفيذ مجموعة من الخدمات للطلاب والعاملين والخريجين، من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادى، وبرامج بناء الشخصية، وتعمل من خلال المحاور والأهداف التى وضعتها الوزارة من خلال عدة محاور.

وأشار إلى أن المحور الأول متعلق بالتنمية وبناء الشخصية من خلال مجموعة الأنشطة والبرامج التى تنفذها الوزارة مثل وعى و" كفاية 2" والتوعية بخطورة الإدمان والصحة الإنجابية والعنف الأسرى وتقبل الآخر والحوار البناء وتنفيذ المبادرة الرئاسية "مودة".

وأضاف أن المحور الثانى خاص بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من خلال تقديم المساعدات للطلاب ورعاية الطلاب من ذوى الهمم والتكفل بمصروفاتهم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالمجان كذلك توفير رفيق للمعاق إذا كانت حالته تستدعى ذلك من شباب الخدمة العامة.

وتابع أن هذا المحور يتضمن كذلك تقديم استشارات نفسية واجتماعية للطلاب وممارسة الأنشطة التوعوية لصندوق الإدمان وعلاج من وقعوا فريسة للإدمان بالمجان فى المراكز العلاجية التابعة للصندوق بالمحافظات.

واستطرد: "أما ما يخص التمكين الاقتصادى فيتم من خلال مساعدة الطلاب والخريجين والعاملين فى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فى الحصول على مشروعات صغيرة حسب الإجراءات المتبعة من بنك ناصر الاجتماعى".

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بتحسين مشاركة الطلاب فى أعمال التطوع والعمل العام وتنمية خبراتهم من خلال الأنشطة والبرامج التى تنفذها وزارة التضامن لخدمة المجتمعات التى تحيط بالجامعة أو من خلال البيئات الأساسية لهم ومحاولة تسويقها داخل المجتمعات المحلية.