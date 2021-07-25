محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع النيل السياحى

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة بالمناطق، التى تعانى من بعض المشكلات سواء تهالك لخطوط أو شبكات او ضعف للضغوطات، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية.





ومن جانبه، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 600 مم بشارع النيل السياحى بمحيط السفارة السعودية بالجيزة، وذلك لتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين، وتحسين ضغوطات المياه فى ذلك القطاع الحيوى. وأكد محافظ الجيزة، أن خط المياه القديم خط صلب متهالك وتم إحلاله بخط مياه جديد قطر 600 مم من مادة الزهر المرن بطول 550 متر وبتكلفه 4.5 مليون جنيه، مما يحقق تقليل نسبة الفاقد من المياه، واستدامة خدمة مياه الشرب بتلك المنطقة. ومن جانبه، أوضح المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه جار العمل على إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة المتهالكة، وفقا لخطة الإحلال والتجديد التى تم إعدادها، مشيرا إلى حرص الشركة على تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب، لضمان وصول المياه بكميات مناسبة وبجودة مميزة لكافة مواطنى محافظة الجيزة.

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