تصريحات غريبة.. ماذا قال شوقي غريب بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين ؟

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عبر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، عن استيائه من الهزيمة التي لحقت بالمنتخب في مباراة اليوةم أمام منتخب الأرجنتين ضمن منافسات

تصريحات شوقي غريب

وأوضح شوقي غريب سبب الهزيمة التي لحقت به اليوم أمام منتخب الأرجنتين، حيث قال: “ الهدف الذي أحرزها منتخب الأرجنتين، كان خطأ من الدفاع، وغياب تركيز اللاعبين هو السبب في الهزيمة”.

وتابع: “لن نفقد الامل، وسوف نسعى للفوز بالمباراة القادمة من أجل محاولة التأهل، وما زال لدينا فرصة للصعود إلى الأدوار الإقصائية”.

وأضاف: “الناس هجمتنا في الأول بسبب غننا دافعنا، ةولكن نحن هجمنا في نهاية الشوط الأول، ولكن عدم تركيز اللاعبين تسبب في عدم نسجيلنا لأهداف”.

واستكمل: “نتائج المنتخبات الأخرى، ستحدد موقفنا في منافسات الأولمبياد”.

وأتم: “مصطفى محمد لاعب مهم جدا ولكن أن لدي أحمد ياسر ريان هداف الدوري، بالإضافة إلى صلاح محسن وطاهر محمد طاهر”.

تعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمكبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج أحداث المباراة:

أحداث المباراة

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وبدأ اللقاء بضغط متواضع من قبل منتخب الإرجنتين، ولكن نجح دفاع الفراعنة من التصدي لتلك الهجوم، ثم بدا لاعبو منتخب مصر في الوصول إلى مرمى منتخب راقصو التانجو، وسددوا عدة كرات على المرمى، وهيمن الفراعنة على الشوط الأول من المباراة، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي، ثم تراجع مستوى الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وسجل منتخب الأرجنتين الهدف الاول في بداية الشوط الثاني من المباراة، وبدأ منتخب مصر في بناء الهجمات الخطيرة عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان، ولكن لم يستطيعوا تسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بفوز منتخب التانجو بهدف دون رد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.