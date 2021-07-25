/641939/النائب-أيمن-محسب-يطالب-سرعة-الانتهاء-من-تطوير-البنية-التكنولوجية-للمدارس-خلال-فترة-الإجازة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز البنية التكنولوجية والتحتية للمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، وخطة الوزارة فى هذا الصدد، خاصة فى القرى والريف، لتكون مؤهلة لاستيعاب نظام التعليم عن بُعد الجديد.

دوت الخليج يرصد تقاصيل تقدم أيمن محسب بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم

البنية التحتية للمدارس

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا إيمانا بدور التعليم فى تقدم الأمم، وأنه مؤشر ومقياس النجاح لأى أمه بالإضافة لدور البحث العلمى فى نهضة الشعوب، ومن هنا يجب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، تتمثل فى استغلال فترة إجازة نهاية العالم للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بمدارس الجمهورية، وخطة الوزارة فى عمليات التطوير والإحلال والتجديد.

البنية التكنولوجية

وأشارالنائب أيمن محسب ، عضو البرلمان، إلى أن عمليات التطوير أصبحت غير مقتصرة على الإنشاءات فقط، فعلى الرغم من أهمية الإنشاءات خلال الفترة الحالية إلا أن البنية التكنولوجية أصبحت ذات أهمية لا تقل عن أهمية الموقع، وذلك بعد توجه العالم كله لنظام التعليم عن بُعد، وهذا ما أيدته جائحة كورونا، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى المنظومة الجديدة التي شرعت الدولة فى تطبيقها بالفعل خلال السنوات الأخيرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية ومن ثم وضع خطة إعادة تأهيل لها بما يضمن توافر خدمات الانترنت وكافة الأجهزة التكنولوجية الحديثة التى أصبحت المنظومة تعتمد عليها بشكل اساسى خلال السنوات الأخيرة.