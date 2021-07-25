/641936/المنتخب-الأولمبي-يخسر-أمام-الأرجنتين-ويقترب-من-توديع-الأولمبياد

تعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمكبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج أحداث المباراة:

أحداث المباراة

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وبدأ اللقاء بضغط متواضع من قبل منتخب الإرجنتين، ولكن نجح دفاع الفراعنة من التصدي لتلك الهجوم، ثم بدا لاعبو منتخب مصر في الوصول إلى مرمى منتخب راقصو التانجو، وسددوا عدة كرات على المرمى، وهيمن الفراعنة على الشوط الأول من المباراة، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي، ثم تراجع مستوى الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وسجل منتخب الأرجنتين الهدف الاول في بداية الشوط الثاني من المباراة، وبدأ منتخب مصر في بناء الهجمات الخطيرة عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان، ولكن لم يستطيعوا تسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بفوز منتخب التانجو بهدف دون رد.

مشوار المنتخبين في البطولة

يسعى المنتخب الوطني الأولمبي إلى الفوز بالمباراة ليحصل عبلى النقاط الثلاث ويتربع على صدارة المجموعة الثانية في منافسات الاولمبياد، حتى يتمكن من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتعادل الفراعنة في المباراة الأولى لهم في تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية، أمام منتخب إسبانيا، حيث حسم التعادل السلبي المباراة.

وعلى الجانب الأخر يسعى منتخب الأرجنتين من تعويض الهزيمة التي تعرض لها في مباراته الأولى أمام منتخب أستراليا والتي انتهت باكتساح منتخب أستراليا لراقصي التانجو بهدفين دون رد، ولذلك يرغب لاعبو منتخب الأرجنتين للفوز بالمباراة لتجنب الخروج من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.