دوت الخليج يكشف تفاصيل جديدة في جريمة طوخ

أكدت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، والتقرير الطبي الخاص بالمتهمة بقتل زوجها في طوخ أيام عيد الأضحى المبارك 2021، أنها أعترفت في التحقيقات أن زوجها حاول خنقها، وأنها تعدت عليه بالضرب بسلاح أبيض« السكين» دفاعا عن نفسها، وحاولت إنقاذه؛ إلا أنه توفي فور وصوله لدى المستشفي.

دوت الخليج يرصد السطور التالية تقرير الطبي الشرعي لجريمة طوخ

كما كشف التقرير الطبي صحة كلام المتهمة في خلال استجوابها بالتحقيقات، مشيرا إلى وجود سحجات في عنق «ريهام سعيد»، وحرزت النيابة العامة أداة الجريمة «سكين».

حبس ريهام سعيد 15 يومًا

وكان قاضي المعارضات قد جدد حبس «ريهام سعيد» المتهمة بقتل زوجها في طوخ لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات،

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة «ريهام سعيد» 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار وإحرازها سلاح أبيض «سكين»استخدمته في الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أُخطرت بوفاة المجني عليه، فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الجريمة بالوحدة السكنية مكان إقامة الزوجين، وأتضح بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها 15 يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.