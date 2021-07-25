/641933/بأكثر-من-2-مليون-جنيه-فيلم-العارف-يواصل-اعتلاء-عرش-شباك-التذاكر-العربي

يستمر فيلم «العارف» للنجم أحمد عز في التفوق على منافسيه متصدرًا ،أمس السبت، إيرادات شباك التذاكر بنحو 2 مليون و736 ألفًا و935 جنيهًا مصريًا، محققًا نجاح واسع على الساحة الفنية

دوت الخليج يرصد نجاح فيلم «العارف» للنجم أحمد عز، الذي لاق إعجاب وقبول الجمهور منذ طرحه بالسينمات.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

فيلم العارف وسط منافسة شرسة بدور العرض السينمائية

ويتنافس فيلم «العارف» مع عدة أفلام أخرى بدور العرض السينمائية، وهم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، فيلم «مش أنا» لتامر حسني وحلا شيحة، فيلم «أحمد نوتردام» لنجم الكوميديا رامز جلال وغادة عادل، فضلًا عن فيلم «ديدو» لكريم فهمي و «ماما حامل» لليلى علوي.