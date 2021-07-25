بعد واقعة فتاة الـ«هوهوز».. قانوني: عقوبة نشر الفسق والفجور الحبس 3 سنوات

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عقوبة نشر الفسق والفجور

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القائمين عليها، خاصة وأن القانون كان رداعًافي مثل هذه الانتهاكات، ويعمل على مواجهتها.

ويقول هيثم السيد حمد الله متخصص في القانون الجنائي والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام.

حبس 3 سنوات

واشار حمد الله إلى «أن العقوبة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961 «من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب ممارسة الأعمال المنافية للأداب أو البغاء أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

وأضاف لـ «دوت الخليج » أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: «كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه».

نصت المادة 15 من قانون الدعارة

وقال « حمد الله»، نصت المادة 15 من قانون الدعارة أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين».

وأضاف المحامى، إلى «أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرّض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدّث عن جريمتين للفعل الفاضح».

جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور

وتابع « حمد الله»، يندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء».