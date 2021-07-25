بروتكول تعاون بين الشيوخ والبرلمان العربي لتبادل الخبرات خلال دور الإنعقاد الأول«صور»

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كثف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، نشاطه خلال دور الإنعقاد الأول فى مجال تبادل الخبرات البرلمانية، حيث تم تـوقـيع بـروتـوكـول لـلتعاون بـين مجـلس الـشيوخ الـمصرى والـبرلـمان الـعربـى ، لـتعزيـز أطـر الـتعاون وتـبادل الـخبرات، وتـنسيق الجهود البرلمانية العربية فى مختلف الحافل الدولية والقليمية.

دوت الخليج يرصد نشاط مجلس الشيوخ فى مجال تبادل الخبرات خلال دور الانعقاد الاول

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنهي رسميًا دور الانعقاد الأول للمجلس، مؤكدا أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، فإننا نودع فترة من النشاط الدؤوب عملنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما طاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.

21جلسة

هذا وعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 21 جلسة عامة خلال دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول للمجلس.

194 مداخلة برلمانية

كما قام أعضاء مجلس الشيوخ بإجراء 194 مداخلة برلمانية خلال دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول، في إطار جهودهم التشريعية الدؤوبة فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وبلغ عدد النواب المتحدثين فى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ 368 نائبا، خلال دور الإنعقاد الأول فى الفصل التشريعي الأول للغرفة الثانية للبرلمان، الذى كانت نهايته اليوم الثلاثاء.