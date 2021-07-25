/641924/70-دقيقة-تقدم-الأرجنتين-وتحول-هجومي-في-تشكيل-الفراعنة

مرت 70 دقيقة من زمن مباراة مصر والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة في العاصمة الأولمبية طوكيو، واستطاع لاعبو منتخب الأرجنتين من إحراز الهدف الأول لهم في المباراة، وقرر شوقي غريب تحول طريقة اللعب إلى الطريقة الهجومية لمحاولة تسجيل هدف التعادل،ة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

استغل لاعبو منتخب الأرجنتين الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على دفاعات المنتخب الأولمبي، وقاموا بتسجيل الهدف الأول في المباراة.

مشوار المنتخبين في البطولة

يسعى المنتخب الوطني الأولمبي إلى الفوز بالمباراة ليحصل عبلى النقاط الثلاث ويتربع على صدارة المجموعة الثانية في منافسات الاولمبياد، حتى يتمكن من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتعادل الفراعنة في المباراة الأولى لهم في تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية، أمام منتخب إسبانيا، حيث حسم التعادل السلبي المباراة.

وعلى الجانب الأخر يسعى منتخب الأرجنتين من تعويض الهزيمة التي تعرض لها في مباراته الأولى أمام منتخب أستراليا والتي انتهت باكتساح منتخب أستراليا لراقصي التانجو بهدفين دون رد، ولذلك يرغب لاعبو منتخب الأرجنتين للفوز بالمباراة لتجنب الخروج من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

‏تشكيل مصر أمام الأرجنتين

حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن