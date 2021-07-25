جروبات الغش تنشر بعض أسئلة امتحان التاريخ للثانوية و«التعليم» تتحقق

تداولت صفحات الغش الإلكترونى، قبل قليل، بعض أسئلة امتحان مادة التاريخ لطلاب الشهية الأدبية للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان وبعض الاجابات، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) أداء امتحان "التاريخ" بإجمالي 255 ألف 353 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

وشهدت اللجان إجراءات صارمة لمنع الغش، حيث يتم تفتيش الطلاب بشكل مستمر قبل دخولهم اللجان وبعد بدء لجنة الامتحان بنصف ساعة مع المتابعة من قبل الملاحظين للطلاب داخل اللجنة لمنع حدوث أى مخالفات أثناء سير لجنة الامتحان.

ويؤدى اليوم الأحد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة امتحان مادة التاريخ حيث تنطلق لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهراً ولمدة 3 ساعات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.