قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية لإنشاء محطتى تحلية فى رفح وبئر العبد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر2020.

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