عمال البتروكيماويات بفلسطين لـ”سعفان” .. ثورة 23 يوليو تجاوزت حدود الإقليم ليصل...

هنأ أسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين والبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، وثورة 23 يوليو المجيدة .

وقال الحاج في برقيته لوزير القوى العاملة: يطيب لنا في مجلس إدارة النقابة العامة وكافة العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في غزة - فلسطين أن نتقدم لكم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما نغتنم المناسبة لنتقدم لكم بالتهاني الحارة بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة التي غيرت نظام الحكم الملكي في مصر إلي جمهورية ، وتجاوزت حدود الإقليم ليصل أصداؤها إلي كل العالم وساعدت كل الشعوب المضطهدة في العالم العربي وأصبحت القضية المركزية لدى الشقيقة الكبرى مصر هي القضية الفلسطينية .

وفي ختام برقيته للوزير، أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين والبتروكيماويات والغاز عن عميق شكره على حسن الإستقبال الذي جاء مؤخرا بمكتبكم واهتمامكم الشديد بمصلحة ومصير عمال وشعب فلسطين .