قرار جمهورى بتعيين عضوين جديدين بهيئة كبار علماء الأزهر

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 286 لسنة 2021 بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، والدكتور فتحى عثمان الفقى، عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.





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