/641896/عبدالرحمن-وائل-يودع-منافسات-التايكوندو-بأولمبياد-طوكيو

فشل عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الصعود إلي الدور نصف النهائي في منافسات وزن -68 بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

خروج عبدالرحمن وائل من منافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو

وخسر عبد الرحمن وائل في الدقيقة الأخيرة أمام لاعب البوسنة والهرسك نيزداد هوسيك في مباراة ربع النهائي بنتيجة 8-7 .

وكان وائل قد فاز على بطل إسبانيا المصنف خامس أوليمبياد ريو بنتيجة 22-20 ليصعد لدور الثمانية في أوليمبياد طوكيو.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأوليمبية. وتقام منافسات التايكوندو في أربعة موازين أوليمبية للرجال ومثلها للسيدات، وموازين الرجال هي: -58 كجم، -68 كجم، -80 كجم، +80 كجم؛ وموازين السيدات هي: -49 كجم، -57 كجم، -67 كجم، +67 كجم.

ويشارك التايكوندو المصري في دورة الألعاب الأوليمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.