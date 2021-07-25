عبدالرحمن وائل يودع منافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو

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فشل عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الصعود إلي الدور نصف النهائي في منافسات وزن -68 بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:
خروج عبدالرحمن وائل من منافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو
وخسر عبد الرحمن وائل في الدقيقة الأخيرة أمام لاعب البوسنة والهرسك نيزداد هوسيك في مباراة ربع النهائي بنتيجة 8-7 .
وكان وائل قد فاز على بطل إسبانيا المصنف خامس أوليمبياد ريو بنتيجة 22-20 ليصعد لدور الثمانية في أوليمبياد طوكيو.
وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأوليمبية. وتقام منافسات التايكوندو في أربعة موازين أوليمبية للرجال ومثلها للسيدات، وموازين الرجال هي: -58 كجم، -68 كجم، -80 كجم، +80 كجم؛ وموازين السيدات هي: -49 كجم، -57 كجم، -67 كجم، +67 كجم.
ويشارك التايكوندو المصري في دورة الألعاب الأوليمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.
انطلاق أولمبياد طوكيو
انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد
تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.
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