/641894/أستراليا-تفوز-بذهبية-التتابع-للسيدات-بزمن-قياسي-جديد-بالأولمبياد

فازت أستراليا بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر سباحة حرة للسيدات، بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد، بعد تحقيق زمن عالمي جديد وهو 3 دقائق و29.69 ثانية. ونالت كندا الميدالية الفضية بزمن 3 دقائق و32.78 ثانية، فيما حصدت أمريكا البرونزية بزمن 3 دقائق و32.81 ثانية. وعلى صعيد آخر، حقق السباح التونسي أيوب الحفناوي، إنجازا تاريخيا للرياضة التونسية والعربية، بإحرازه ميدالية ذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبذلك تصبح تونس الدولة العربية الوحيدة التي حققت ميداليتين في النسخة الحالية من الأولمبياد، بعد فوز محمد خليل الجندوبي بالميدالية الفضية في منافسات التايكوندو، أمس السبت. وحل الحفناوي في المركز الأول في نهائي هذا السباق، بزمن 3 دقائق و43 ثانية و36 جزءا من الثانية، متقدما على الأسترالي جاك ماما جلين الذي حقق زمنا قدره 3 دقائق و43 ثانية و52 جزءا من الثانية.

مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها في أولمبياد طوكيو

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.