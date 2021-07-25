/641892/دينا-مشرف-تتأهل-للدور-الثالث-من-منافسات-فردي-السيدات-لتنس-الطاولة-بالأوليمبياد

تأهلت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة للدور الثالث من منافسات فردي السيدات لأوليمبياد طوكيو 2020. وتأهلت دينا مشرف بعد الفوز علي لاعبة بولندا ناتاليا بارتيكا في الدور الثاني بنتيجة 4 أشواط مقابل شوطين لتواجه لاعبة هولندا بريت إيرلند في الدور الثالث.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 15-13, 10-12, 11-9, 11-4,7-11, 13-11.

وكان الثنائي دينا مشرف وعمر عصر ودعا صباح أمس منافسات الزوجي المختلط بعد الخسارة من ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط بعدما فاز لاعبي مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن يعود ثنائي كوريا للفوز بأربع أِشواط متتالية بنتيجة 11-3 و 11-5 و 11-7 و 11-8.

مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها في أولمبياد طوكيو

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.