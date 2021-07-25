القوى العاملة: تعيين 6401 شاب من بينهم 26 من ذوى القدرات بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6401 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 26 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1806 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 421 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 179 محضر سلامة و 79 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 876 منشأة، وأسفر عن تحرير 324 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 314 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 2 محضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف بأن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف منحة عيد العمال والتى بلغت 3 ملايين و 234 ألف جنيه لـ 6468 عاملاً المسجلين بالادارة ، فضلاً عن تسجيل 390 عاملاً جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 83 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 161 تفويض ووكالة لشركات بها 217 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد اثنين آخرين ، واستخراج ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون.