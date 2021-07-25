Fany موعد لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس ( صناعي –...

يترقب طلاب الصف الثالث نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر اليوم السابع، لذا صرحت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان الرسمي سيكون يوم 29 يوليو الجاري، في حالة تم الانتهاء من التدقيق في أوراق الامتحانات، وتستمر مراكز التصحيح ” الكنترول ” في رصد درجات طلاب الصف الثالث، وخلال الفترة القادمة ستشهد بحث مُكثف عن نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2020 – 2021، كما ننقل لكم رابط البوابة الإلكترونية للتعليم الفني للاطلاع علي نتائج الامتحانات.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، باسم ورقم جلوس، وذلك قبل يوم 29 من شهر يوليو الجارى.

يترقب طلاب الدبلومات الفنية ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021 وفق ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ظهور النتيجة سيكون بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

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