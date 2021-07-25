نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس || بوابة التعليم الفني.. نتيجة...

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع بوابة التعليم الفني، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية بنظام ٣ و ٥ سنوات عقب انتهاء إجازة عيد الاضحي المبارك.
لم يتم تحديد موعد محدد لظهور النتيجة ولكن تم الذكر سابقاً أنه سوف يتم ظهور النتيجة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي وقبل نهاية شهر يوليو الجاري حيث أنه تم الذكر بأن الانتهاء من تصحيح جميع المواد قد تم بالفعل ويتم رصد الدرجات وعرضها على وزير التعليم لاعتمادها وإعلان النتائج عبر موقع الوزارة ثم بعد ذلك يتم الإعلان عنها بجميع مدارس الدبلومات الفنية،ومنذ ظهور وباء كوفيد 19 تبذل الدولة ممثلة في وزارة التعليم والتعليم الفني الكثير من الجهد المبذول.
تزايد البحث من طلاب مرحلة الدبلومات الفنية 2021، لمعرفة نتيجة الدور الأول عبر الإنتهاء من أداء امتحانات نهاية العام في شهر يونيو الماضي في جميع المدارس وسط إجراءات احترازية مشددة وتعقيم اللجان حفاظًا علي حياة أبنائنا الطلاب وبدأت عمليات التصحيح في الكنترولات الخاصة بالمدارس علي مستوي الجمهورية والدفع بـ 45 ألف مقدر لعمليات التصحيح والمراجعة.
للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>
للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>
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