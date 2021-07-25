عاجل| نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من موقع التعليم الفني.. رابط وخطوات الحصول...

ينتظر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الأول لهذا العام حيث أنه من خلال مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه سوف يتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي انتهت الأمس السبت وحرصاً من الوزارة للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنعاً للتجمعات داخل المدارس بسبب وفاء كوفيد المنشر وحرصاً على سلامة الجميع سوف يتم أعلان النتيجة عبر الإنترنت مع سهولة الحصول عليها من خلال السم ورقم الجلوس الخاص بالطالب وسنوضح لكم عبر هذا المقال خطوات الاستعلام على النتيجة عبر موقع الوزارة.

تزايد البحث من طلاب مرحلة الدبلومات الفنية 2021، لمعرفة نتيجة الدور الأول عبر الإنتهاء من أداء امتحانات نهاية العام في شهر يونيو الماضي في جميع المدارس وسط إجراءات احترازية مشددة وتعقيم اللجان حفاظًا علي حياة أبنائنا الطلاب وبدأت عمليات التصحيح في الكنترولات الخاصة بالمدارس علي مستوي الجمهورية والدفع بـ 45 ألف مقدر لعمليات التصحيح والمراجعة.

سيكون يوم 29 يوليو 2021 Fany.moe.gov.eg الجاري موعدا رسمياً لإعلان نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول علي مستوي المحافظات، وحتي وقتنا هذا لم تُعلن الوزارة عن موعد جديد لنتائج الدبلومات للعام الدراسي الجاري، كما أعلنت أنه يُمكن التظلم لنتائج شهادة الدبلومات في اليوم الثاني من إعلان النتيجة، والآن مع خطوات الاستعلام عن النتيجة.

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