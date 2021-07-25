رابط جديد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس جميع المحافظات.. طرق وخطوات...

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي الفني جميع التخصصات، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول، موعد ظهور النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب بعد إجازة عيد الأضحى وقبل يوم 29 من شهر يوليو الجاري، فور اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، وخلال التقرير نوضح لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.
تشغل نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بال الكثير من الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وبدأت عمليات البحث تتزايد عليها في الساعات الماضية، حيث تُجري الآن داخل كنترولات شهادة الدبلوم اللمسات الأخيرة استعداد لنشر نتائج الطلاب عبر البوابة الإلكترونية، وذلك للشعب الأربعة ( صناعي – تجاري – فندقي – زراعي ) نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.
الجدير بالذكر أن الطلاب انتهوا من أداء الامتحانات منذ الأسبوع الأول في يوليو الجاري، كما تقدم لأداء الامتحانات ما يقرب من 812 ألف طالب في كافة الشعب، لذلك قد تأخذ النتائج وقتا كافية حتي تتم كافة الأعمال، كما نستعرض رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس اليوم السابع، حتي يستطيع الطلاب استخراج نتائج الدور الأول بسهولة تامة.
للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>
للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>
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