جدة - نرمين السيد - وتتمثل خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 باسم ورقم الجلوس فيما يلى: 1- الدخول هنـــا على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية. 3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقى. 4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات. 5- تسجيل بيانات الطالب الذى يرغب الحصول على النتيجة. 6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب. 7- تسجيل رقم جلوس الطالب. 8- الضغط على الاستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات الطالب فى والمجموع الكلى والنسبة المئوية.

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