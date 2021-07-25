عمال البتروكيماويات بفلسطين لـ سعفان: ثورة 23 يوليو وصلت أصداؤها كل العالم

جدة - نرمين السيد - هنأ أسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين والبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وثورة 23 يوليو المجيدة .





وقال الحاج فى برقيته لوزير القوى العاملة: يطيب لنا فى مجلس إدارة النقابة العامة وكافة العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز فى غزة - فلسطين أن نتقدم لكم بأجمل التهانى والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما نغتنم المناسبة لنتقدم لكم بالتهانى الحارة بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، التى غيرت نظام الحكم الملكى فى مصر إلى جمهورية، وتجاوزت حدود الإقليم ليصل أصداؤها إلى كل العالم وساعدت كل الشعوب المضطهدة فى العالم العربى وأصبحت القضية المركزية لدى الشقيقة الكبرى مصر هى القضية الفلسطينية. وفى ختام برقيته للوزير، أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين والبتروكيماويات والغاز عن عميق شكره على حسن الإستقبال الذى جاء مؤخرا بمكتبكم واهتمامكم الشديد بمصلحة ومصير عمال وشعب فلسطين.

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