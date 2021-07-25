القوى العاملة: تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مشكلة عامل مصرى وديا، وبلغت إجمالى مستحقاته 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً أى ما يوازى 96 ألفاً و 842 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، "إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات عامل مصرى لدى صاحب العمل، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها". وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع شركة المشارف العربية للحصول على مستحقات المواطن المصرى البالغة 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً، ونجح فى الحصول عليها وبلغت ما يوازى 96 ألفاً و842 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تأشيرة خروج نهائى عن طريق مكتب عمل جدة.

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